2 dic 2018

Tras conocer que el príncipe Harry y la duquesa de Sussex planean mudarse a Frogmore House y abandonar el Kesington Palace, los rumores de hostilidad entre Kate Middleton y Meghan Markle no han hecho nada más que crecer. ¿Hay una guerra entre ellas? Nadie puede afirmarlo a conciencia, pero existen fuentes cercanas a la Casa Real que confirma el distanciamiento en la relación de ambas.

La periodista Camilla Tominey ha narrado en el diario británico The Telegraph uno de los motivos por los que ambas no tienen química: "Meghan viene de un país con una cultura diferente y se ha tenido que adaptar a un mundo extraño para ella. Kate tuvo el consejo de su madre y casi una década para familiarizarse con el protocolo de palacio".

Tominey lo deja claro, sus personalidades -totalmente opuestas- son el principal causante de sus continuas tensiones. Además, también ha desvelado otro episodio de disputa entre las duquesas. Todo ocurrió durante las pruebas del vestido de los pajes para la boda de Meghan y Harry, en las que al parecer, Kate terminó llorando por no estar de acuerdo con su cuñada. Las fuentes no desvelan qué fue lo que Markle le dijo exactamente, pero sí comentan que "Kate acababa de dar a luz al príncipe Luis y estaba muy sensible"

Las últimas especulaciones de los medios británicos hablan del supuesto mal carácter que tiene la duquesa de Sussex tras la dimisión de su asistente personal, Melissa. ¿Será este otro de los motivos del encontronazo con Kate Middleton?

