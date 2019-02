7 feb 2019

Si has echado de menos a Tamara Gorro en la televisión, o en algún reality, cabe la posibilidad de que participe en uno de ellos. En el estreno de su segundo libro, "Rendirse Nunca", confiesa que echa de menos la TV.

Está totalmente sorprendida con su éxito aunque sabe que hay muchas personas detrás de la pantalla que la quieren. No se quita mérito, pero tiene claro que: "Ellos no compran un libro por Tamara Gorro, sino porque el contenido les gusta suficiente."

En su libro la colaboradora se limita a contar sus experiencias. Los consejos que ahí se encuentran son todos aquellos que ella ha aprendido con los baches o éxitos de su vida. "No me atrevería nunca a dar un consejo sin haber pasado por ello porque no soy ni psicóloga ni coach".

"Rendirse nunca", un libro que ya va por su segunda edición y que según ella no es cuestión de éxito, sino de la gente que está detrás de la pantalla con la que se lleva muy bien. Y, en cuanto a la televisión asegura: "Claro que quiero hacer televisión, pero tiene que haber un proyecto que a mí me encaje y en el que encaje". Ese proyecto en el que encajaría Tamara Gorro va estrechamente ligado a su condición económica.

"Tengo ganas de volver a la tele, pero considero que ya estoy en la tele porque las redes sociales hoy en día es el medio de comunicación más grande que hay", comenta tras asegurarse que está donde está por las personas que le siguen. Pero la condición que tiene que cumplir estrictamente el reality en el que esté Tamara, es que coincida en la línea del tiempo con una difícil situación económica: "No entraría a un reality porque no podría estar tres días sin mis hijos, pero si económicamente lo necesitase sería la primera en estar ahí".

