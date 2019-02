8 feb 2019

La vida de Ana García Obregón se tornó en pesadilla a mediados del pasado año cuando a Álex, su hijo, le diagnosticaron cáncer. A sus 26 años y con muchos sueños por cumplir, el joven recibió el mazazo más fuerte e inesperado. Optimista por naturaleza, fuerte por convicción, se enfrentó con tesón y buen ánimo a las sesiones de quimioterapia suministradas con éxito en Estados Unidos. Obregón fue la mejor compañera, guía y paño de lágrimas.

Todo en ella cambió radicalmente. De ser la eterna excéntrica, pasó a transformarse en una madre entregada luchando por su hijo. Dejó apartada cualquier cuestión, incluso contratos profesionales de peso, para retomarlos cuando la soga dejara de asfixiarla. El próximo jueves 14 de febrero, comparecerá ante los medios en la que será su primera aparición pública tras la enfermedad de su hijo. Dicen que está nerviosa porque supone (re) encontrarse con todos los periodistas con los que dejó de tener relación para centrarse en su hijo. El evento, será para dar a conocer unos productos gourmet de origen español.

Rentreé profesional

En el acto coincidirá con Francisco Rivera, con el que tiene relación puntual. Se da la casualidad, además, que la comparecencia la organiza la descubridora de talentos Susana Uribarri, con la que Ana mantiene, tras un periodo en barbecho, de una amistad sincera. En su rentreé fotocolera (sic) Anita hablará sobre el difícil proceso que atraviesa su hijo y aprovechará para aclarar el último embrollo en el que se ha visto envuelta tras ser acusada de robar una prenda en una boutique.

Hay que conocer poco a Ana, millonaria casi desde la cuna, para acusarla de un delito similar. Es lógico que la actriz esté enfadada, al borde del colapso y estudiando judicialmente la historia, pues la dureza de las afirmaciones es mayor en el momento en el que se encuentra: "no me merezco en este momento tener que ser acusada de un delito, me ha hecho mucho daño por la situación en la que estoy. Es una absoluta barbaridad, no soy ninguna ladrona", dice en declaraciones a Corazón.

La realidad, en palabras de los responsables de la tienda, es que se dejaron la alarma puesta en el producto provocando que, al pasar por el arco de seguridad, hubiera un estruendoso pitido que alarmó a todos. Insisten en que el gerente ha pedido disculpas a la actriz por los inconvenientes causados y esperan que este incidente no impida que vuelva a confiar en ellos.

Preocupación por su madre

Esta polémica llega en un momento en el que Ana necesita máxima tranquilidad. Esta publicación ha podido saber que su preocupación ahora también se alarga a su madre, que está sometiéndose a un chequeo médico. No es de extrañar que le presten especial atención, pues hace un año Ana María tuvo que ser ingresada en la Ruber Internacional aquejada de Gripe A.

