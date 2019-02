20 feb 2019

Queda muy poco para que la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' comience y ya están sonando algunos nombres que podrían completar la lista de famosos que compitan por alzarse con el premio del 'talent show'.

La última en ser noticia ha sido Rocío Carrasco, que podría negociar con el programa para convertirse en las primeras confirmadas para cocinar. Ahora, ha sido Ana Obregón la protagonista de esta lista. Al parecer, la actriz estaría replanteándose competir en las cocinas, según ha informado a revista Semana.

Hace unos meses la vimos en 'Ven a cenar conmigo', un programa de cuatro del que salió victoriosa. Ana Obregón no es nueva en esto. En el año 2008 ya participó en 'Mira quién baila' por lo que eso de enfrentarse a la audiencia no es nuevo para ella. Por el momento, la actriz no ha confirmado ni desmentido nada por lo que habrá que esperar a la lista definitiva del 'talent'.

