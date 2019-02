8 feb 2019

Anna Castillo se convertía en una de las claras favoritas para optar al Goya a mejor actriz revelación por su papel en el 'Viaje al cuarto de una madre' pero fue Carolina Yuste la que se llevó la estatuilla por 'Carmen y Lola'. Sin embargo, la actriz fue la protagonista indiscutible de la noche por su reacción viral tras no ser galardonada.

Un vídeo de su gesto se fue viralizando en las redes sociales: "Se me ha quedado la misma cara que a Anna Castillo cuando he visto que no ganaba el Goya a Mejor actriz", "La cara de Anna Castillo me ha representado", escribían los seguidores de la gala en Twitter.

Pero Anna Castillo no se ha quedado callada y ha aprovechado su intervención en 'La Script' de Cadena SER para opinar sobre todo el revuelo que ha causado su reacción: "Me han estado tratando fatal como que tengo mal perder y en realidad es cara de sorpresa absoluta. Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento, que ya te tachan de mal perdedora, cuando en realidad me pareció estupendo que ganara Carol", confesaba.

Y añade: "Es verdad que antes de los Goya siempre te dicen un montón de cosas y pierdes la perspectiva. A mí mucha gente me decía que se lo iban a dar a Ana Wagener, Natalia de Molina, a mí... pero no oía a tanta gente hablar de Carol. En el momento que dijeron su nombre pues flipé y me alegré mucho porque se lo merece que flipas y me están poniendo a parir", concluye.

