8 feb 2019

Compartir en google plus

Ha pasado casi una semana desde que se celebraron los Premios Goya 2019 y seguimos hablando de Jorge Sanz. Y eso que no se llevó ninguno de los galardones a casa. De hecho, ni tan siquiera estaba nominado. Pero ha sido capaz de generar una polémica con unas palabras que no tenían esa intención.

El actor bromeó asegurando que no había podido acceder a la gala porque un guardia de seguridad le había expulsado. Una expulsión que, días después, sabíamos que no era tal. A Jorge se le habían olvidado la entrada y la cartera en su casa, por lo que se le denegó el acceso al no poder acreditar la identidad.

Nunca pensé que nadie se creería mi comentario"

Ante el revuelo que se ha generado, Sanz se ha manifestado en las redes sociales para pedir disculpas por el malentendido. "¡La que he liado, pollito! Nunca pensé que nadie se creería mi comentario sobre que me echaron de los #Goya2019 Pero ¡cómo va a pasar algo así! Quise hacer una broma...y se fue de control. Menos mal que ya se ha aclarado todo", comienza su relato en Instagram.

"Gracias a quienes se han preocupado, y sobre todo a los medios que sospecharon y por tanto se esforzaron en investigar para conocer la verdad. Y pido perdón a los que les colé la broma... Lo siento", concluye una vez aclarado todo.

Jorge Sanz reaparecía en público una semana después de la muerte de Paloma Gómez, la actriz que conoció de niño en el rodaje de 'Valentina' y con la que, años más tarde, se convertiría en padre. El intérprete acudía a la gala porque sabía que esta estaría en ese vídeo 'in memorian' homenaje a todos los profesionales de la industria que nos dejaron el año pasado.

Más noticias de Jorge Sanz...

- Jorge Sanz reaparece en los Premios Goya tras la muerte de la madre de su hijo

- Jorge Sanz se rompe al hablar de la enfermedad de su hijo

- ¿Se parece la figura de cera de Jorge Sanz a él?