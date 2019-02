10 feb 2019

"Me pone negra dar dinero a los catalanes, que son los que menos lo necesitan". Estas eran las palabras sobre los catalanes con las que Carmen Maura se hizo viral en Twitter. La actriz no se pronunció tras las críticas recibidas, pero no ha pasado ni un mes y ya se ha visto envuelta en otra polémica.

Con motivo del estreno de su última película, 'Gente que viene y bah', ha concedido una entrevista al suplemento XLSemanal en la que habla con total crudeza y sin pelos en la lengua sobre el movimiento #Metoo y sobre el movimiento feminista: "Se está abusando tanto del tema que los tíos se están acojonando de una manera increíble.

Carmen Maura cree que confesar una violación o un abuso sexual a la opinión pública se ha convertido en una especie de moda: "Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado… pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente". La actriz asegura que todo le parece "una exageración".

Tras estas palabras, ha reconocido que ella nunca debería haber contado el episodio que vivió hace muchos años cuando un fan la violó a punta de pistola en su propia casa. "Ese tema me tiene frita ya, me cansa hablar siempre de lo mismo porque, además, ni siquiera es lo peor que me ha pasado en la vida. No sé muy bien por qué un día lo conté…", expresa Maura.

Y ha aprovechado para lanzar un alegato sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el mundo laboral: "No necesitamos cuotas, necesitamos que se nos escuche, se nos respete y se nos tenga en cuenta. La discriminación positiva me parece bastante humillante, siendo franca".

