10 feb 2019

50 años después de ganar Eurovisión, Massiel se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para someterse a una dura entrevista en la que contó los episodios más desconocidos de su trayectoria pública y de su intimidad.

La artista se sinceró con Jorge Javier y con los colaboradores y aseguró desde el minuto uno que no ha tenido "una vida nada fácil". "Me metieron popper contra mi voluntad en el Studio 54 de Nueva York", así dejaba la cantante impactado a todo el plató. Pero no todo quedó ahí.

Massiel narró los peores problemas de su infancia: "Soy hija de una madre muy dominante y de un padre maravilloso pero muy déspota. Empezó a quererme más cuando comenzó a viajar conmigo. Sobrevivir siendo pequeña en esa casa fue muy duro", relató. Pero lo que más daño le hizo sin duda, fue la traición de su familia tras triunfar con su famoso 'La La La' en el festival Europeo.

"Voy a contar esta anécdota y cerramos el capítulo familiar porque me causa mucho dolor. Vi una foto mía anunciando una urbanización en un periódico. Un famoso locutor de la radio convenció a mi madre para que falsificara mi firma. Nunca he llegado a saber a qué fan convenció mi madre para que la falsificara en un contrato. Hicieron una campaña de publicidad que no había hecho yo", comentó dolida la cantante española.

También sufrió un atraco a mano armado y habló de su estado de salud, que asegura ser bastante delicado. Comentó que está teniendo muchos problemas con la vista y que lleva como puede su artrosis. Aunque reconoce que a pesar de todo, que ha salido adelante y que no la pudieron dominar. "Tenía que haber sido mucho más cínica y no haber puesto la cara porque me la han roto muchas veces".

