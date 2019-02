10 feb 2019

Han pasado ya unas semanas desde que salieran a la luz unas preocupantes imágenes de Sandra Barneda tras conocer el bombazo que lanzó la revista 'Lecturas': ella y su pareja, Nagore Robles, atravesaban una crisis amorosa que las había conducido a vivir por separado, en pisos diferentes y que podría acabar en ruptura.

Rumores que la misma Barneda decidió desmentir en un vídeo de Instagram en el que aseguraba que estaba muy feliz y que no iba llorando por las esquinas: "Estoy encantada de la vida. Ahí que lo coja quien quiera". Además, Nagores Robles y Sandra Barneda ya habían compartido algunos comentarios cariñosos a través de las redes sociales que nos confirmaban que solo se trataba de un pequeño bache que ya está superado.

Y a pesar de que ciertas miradas apuntaban a que podría estar atravesando también una crisis laboral con Mediaset, la presentadora parece volver a retomar su feliz vida sentimental junto a Nagore, que cumple años este domingo 10 de febrero.

Así, Sandra Barneda ha decidido acallar los rumores de ruptura con una romántica felicitación de cumpleaños en Instagram, en la que demuestran que están mejor que nunca. "Y por muchos más... happy todo for you and you!", comenta la presentadora junto a la fotografía en un entorno rural en el que parecen haber pasado el fin de semana juntas.

"Viva el amor" "Sois la pareja más bonita del mundo" "Una imagen vale más que mil palabras". Ambas han contado con el apoyo de sus allegados y han recibido comentarios de lo más tiernos en la fotografía, que acumula ya más de 40.000 likes.

