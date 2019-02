12 feb 2019

El expiloto, Fonsi Nieto revive su pesadilla que le ha acompañado durante 9 años desde su accidente en 2010. Ha vuelto a pasar por quirófano para atender dolencias de su pie izquierdo. Convirtiéndose esta en su décima operación por la misma causa, y la segunda de este año.

En enero Fonsi Nieto pasó por quirófano para realizarse una artrodesis, es decir, fijar dos piezas óseas anclando una articulación. Compartió unas impactantes imágenes de su pie tras la operación, y confiaba tener más fuerza que nunca para pasar por este proceso.

"Hoy hemos tenido que pasar por el quirófano de nuevo, ya van 10 y 9 años de calvario con este pie, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel y es gracias a @angelvillamor61 y a todo su equipo de @iqtramedicina que sin ellos estoy convencido de que esto habría terminado mucho peor.", escribía en su último post de Instagram. Como el mismo se dice, "never give up" (nunca te rindas), es consciente de que estos son los peores tragos que le da su carrera pero no se arrepiente.

Después de su accidente en Indianápolis en agosto de 2010, Fonsi Nieto ha tenido que pasar los 9 peores años de su vida. En ese momento no sólo le daño su extremidad izquierda severamente, sino que llegó a provocarle una parada cardiorrespiratoria.

Pero no abandona su amor por las motos y, de hecho, subido a na de ellas en Malaysia, compartía para sus seguidores: “Cuando decidí dedicarme a esto tenía claro que habría días muy buenos y días muy malos... las lesiones son el lado más feo de nuestro deporte pero cuando las aceptas te hacen más fuerte mentalmente, la pasión por lo que hacemos es más fuerte que cualquier accidente, por eso hay un código no escrito entre pilotos y un respeto brutal, me atrevería a decir que es el deporte que más, muchas veces me decís que los pilotos son de otra pasta, que se caen y no les pasa nada y que se recuperan muy rápido! Son personas de carme y hueso como cualquier otra! Solo hay un secreto, 2 COJONES."

Y así afronta su peor proceso de recuperación, le mantiene todavía con el pie volando a ras del suelo. Pero fuerte, Fonsi Nieto aclara que está bien y pronto se recuperará. Porque como él nunca se rinde.

