12 feb 2019

Itziar Castro ha vuelto a convertirse en el centro de todas las críticas. Su despido inesperado de 'Operación Triunfo' provocó un revuelo entre todos los 'otfans' que veían, por primera vez, el despido de un profesor en mitad del programa.

Pero esto no quedaba ahí. La actriz volvía a ser la protagonista hace unas semanas durante los Premios Goya 2019. Se encontraba en la alfombra roja, entrevistando a alguno de sus compañeros de profesión pero, al parecer, su presencia molestó a más de uno, que se dedicó a usar calificativos desagradables al 'look' de Itziar Castro a través de las redes sociales.

A ella no le importó en absoluto ya que con sutileza contestó a todos y cada uno de los que se metieron con ella. Ahora, la actriz ha utilizado las redes sociales para mostrar a sus seguidores como era hace 20 años: "@tv3cat me recuerda como era hace 20 años cantando el himno de "els segadors" en el partido Catalunya vs Yugoslavia (1999)", escribía junto a varias imágenes.

Unas fotos que sin duda han llamado mucho la atención a los fans que la siguen desde que se convirtió en una de las actrices protagonistas de la serie 'Vis a Vis'. Por aquel entonces, Itziar Castro era vicepresidenta de Barcelona A Capella, una asociación que se encargaba de difundir la música. ¡Quién te ha visto y quién te ve, Itziar!

