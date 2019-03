18 mar 2019

Quizás haya sido la mejor persona que Risto Mejide podría haber invitado a su programa y cerrar en lo más alto 'Chester', programa que presenta. Itziar Castro se sentaba en su sillón para hablar sin tapujos de todo lo que le ha pasado y que se ha hecho público a lo largo de su carrera profesional.

Conocimos a Itziar Castro más a fondo con su interpretación de en 'Vis a Vis' como una de las carcelarias más importantes de la serie. Más tarde, formó parte del equipo de profesores de 'Operación Triunfo 2018', aunque terminó siendo despedida públicamente: "Me he sentido mal, no me gusta no hacer las cosas bien, bueno, mal según su punto de vista. Mi relación con Noemí Galera, la productora y muchos de los chicos es cordial, no maravillosa. A ella le tengo un cariño diferente a ti, la única cosa en la que me he sentido mal es que en el despido no estaban presentes ni ella ni Tinet Rubira", confesaba.

Sin embargo, aunque estas declaraciones hayan sido impactantes, las más llamativas han sido las relacionadas con su aspecto físico. En ocasiones, asegura, ha sufrido insultos: "Sí, me han hecho 'bullying', me han insultado, me han pegado. Con 17 años me sentía súper gorda, tenía una talla 40 y me sentía más gorda que ahora. Me convocaban a castings para orquestas de verano, pero no me cogían cuando veían mi físico. Eso sigue pasando. Aún hoy me insultan, me han dicho gorda directamente en la cara", confesaba.

A pesar de esto, Itziar ha asegurado que ha conseguido ser una actriz valorada por su profesión: "Ya no soy la gorda del cine español, sino que soy actriz". Risto Mejide, sin cortarse un pelo, le preguntaba si le podía llamar gorda, a lo que ella contestaba: "Me puedes llamar gorda, curvy no, las palabras no ofenden si no dejas que lo hagan. Yo misma me llamo gorda pero no hago apología de la gordura", confesó.

Terminaba su discurso asegurando que su aspecto físico no le ha influido en su vida personal: "No me ha condicionado, al contrario. Tengo mucha vida sexual, muy buena desde siempre, me he sentido sexy y he tenido muchas parejas despampanantes. Botero, Rubens… hay muchos artistas que se han fijado en modelos como yo", concluía.

Más noticias sobre Itziar Castro

- Así era Itziar Castro hace 20 años

- Itziar Castro responde a los que criticaron su aspecto físico en los Premios Goya 2019

- Itziar Castro vuelve a la televisión tras su polémico despido de 'OT 18'