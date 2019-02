12 feb 2019

Cada vez que llega el día de la madre, no son pocas las voces que dicen que, el día de la madre, debería ser los 365 del año. Eva González bien lo sabe. Por eso, ha querido rendirle un pequeño homenaje a la suya colgando un 'selfie' de las dos juntas y dedicándole unas bonitas palabras a esa mujer a la que intenta asemejarse en la crianza de su pequeño Cayetano.

La presentadora ha escrito al lado de la mencionada instantánea: "Mi madre, la que me dio la vida, la que me cuida, me protege, la más bella del mundo, la mejor abuela… ojalá consiga ser tan buena madre como tú, mami". Y añade, dejando a la vista que hay algo que celebrar: "Feliz cumpleaños y viva la madre que me parió".

Lo cierto es que Eva, a la que vimos llorar amargamente cuando su padre falleció, en octubre de 2013, ha tratado de ser el apoyo fundamental que su madre ha necesitado desde ese momento. Y, aunque es cierto que los momentos de su día a día que proliferan en sus redes son más los que comparte con su marido y su pequeño, la presentadora no descuida a Encarna.

González y su esposo, Cayetano Rivera, ya se preparan para celebrar otro cumpleaños de lo más especial. El próximo 6 de marzo, su bebé cumplirá su primer año de vida. Estaremos atentos, porque no faltarán las instantáneas de ese día tan señalado para ellos.

