13 feb 2019

Los martes son día de ver cómo Carmen Borrego evoluciona y cómo se pone en manos de profesionales para cambiar su imagen por un rato. Aunque el reto está a punto de finalizar, tal y como ayer mismo se le comunicaba en directo en 'Sálvame'. El 'Desafío Borrego' está tocando a su fin y, ayer, pudimos ver uno de esos cambios que tanta expectación generan.

El nuevo color de pelo -ella misma recordaba las incomodidades de llevar una peluca y lo mona que se ve con su melena recogida- no ha convencido. Empezando por la propia Carmen, que reconocía que es quejica por naturaleza, pero que, en este caso concreto, lo hace porque tiene muy desarrollado el sentido del ridículo.

Aprovechando que era su día, contestó a ese rechazo que mostraron sus compañeros a que fuera la directora del programa, aunque fuera por unos instantes -y como parte de este desafío, tal y como se mostró ayer-. Sobre todo, tiró un dardo directo a Gema López, que había dicho que no la veía en el puesto porque le habían perdido el respeto. "No me extraña que me pierdas el respeto porque yo a ti no te lo he tenido nunca", eran sus palabras.

Carmen Borrego con el último cambio de 'look' que le ha realizado Manuel Zamorano en 'Sálvame'. pinit telecinco.

Por increíble que parezca, el que se encargaba de calmar los ánimos era Kiko Hernández que, tras ver ese vídeo con Carmen a los mandos de uno de los programas más complicados de gestionar de la parrilla de Mediaset, aseguraba que, ahora, sí se la creía como directora.

Sea como fuere, lo cierto es que la sección está a punto de expirar y que, detrás de todos esos cambios de imagen semanales que nos han mostrado, hemos podido descubrir, además, los miedos, inseguridades y de manera de ser de la menor de las hijas de María Teresa Campos.

Más noticias de Carmen Borrego...

- Este cambio de 'look' de Carmen Borrego te dejará sin palabras

- Carmen Borrego ya cobra más que su hermana Terelu Campos. ¿Cuánto?

- Así es la nueva cara de Carmen Borrego