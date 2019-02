13 feb 2019

Compartir en google plus

No han sido unas semanas fáciles para la pareja formada por Sandra Barneda y Nagore Robles. Muchos eran los rumores que hacían intuir una crisis en su relación sentimental: unas fotografías de Sandra Barneda llorando por las calles de Madrid desataron la locura.

La periodista no tuvo más remedio que desmentirlo en Instagram aunque esto no fue suficiente para que miles de seguidores pensaran que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. Hace unos días, se celebró el cumpleaños de Nagore, y de nuevo, era Sandra la que con una fotografía en su cuenta de Instagram, despreocupaba a sus 'fans': "Y por muchos más..", escribía junto a una imagen muy tierna de la pareja.

Nagore Robles y Sandra Barneda, de la mano por las calles de Madrid. pinit gtres.

Pero eso no es todo. La pareja parece que quiere afianzar aun más su relación y que todo el mundo lo sepa. Hace tan solo un día, ambas paseaban por las calles de Madrid de la mano, aprovechando la presentación del libro 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte'. Esperemos que ambas puedan disfrutar de su amor muchos años más.

Más noticias sobre Sandra Barneda y Nagore Robles

- Sandra Barneda demuestra que no hay crisis con Nagore Robles

- La romántica felicitación de Sandra Barneda a Nagore tras los rumores de ruptura

- Sandra Barneda y Nagore Robles, mensajes de amor en las redes sociales