13 feb 2019

Luis Fonsi está viviendo una de sus mejores etapas como profesional de la música ya que cada vez que lanza una canción se convierte rápidamente en la más escuchada a nivel mundial. Se podría decir que es la mejor etapa de su vida laboral.

Ahora, comparte programa con Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López en 'La Voz' España, aunque también ha formado parte de este mismo programa en Estados Unidos. Hace relativamente poco que ha sacado nuevo disco, llamado 'Vida' y lo cierto es que en cuanto a datos se refiere, va por muy buen camino.

El actor ha hecho promoción de su nuevo proyecto y es ahí donde se ha abierto y ha confesado que de pequeño sufrió 'bullying': "Sufrí 'bullying' por mi acento inglés.. Uno en la vida se enfrenta con gente que no...llámese falta de educación o lo que sea no te miran con los mimos ojos de igualdad y de respeto que te deben mirar. A esa edad yo no lo entendía, ahora uno es adulto y sabe como afrontarlo", explica el cantante.

Y añade: "A esa edad quizá fue un poco difícil, en mi caso, gracias a Dios tenía a mi familia que me apoyaba, tenía la música que era mi válvula de escape y me ayudó a empezar de cero". El puertorriqueño, además, ha querido dar un consejo a todos los niños o adultos que estén pasando por esto ahora mismo: "Que se enfoquen en lo suyo, que no dejen que una persona les cambie su rumbo, sus ganas y su esfuerzo . Que se enfoquen en su camino", concluía.

