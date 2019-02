14 feb 2019

Ya lo dijo Cayetano Rivera: entre su mujer, Eva González y la de su hermano, Eva González, no ha habido ni hay mal rollo alguno. Pero, por si acaso alguno no se lo creía, ahora ha sido una de las protagonistas directas de esas informaciones la que lo ha querido dejar claro, para dar por zanjado el tema.

"Desmiento totalmente que haya mala relación. No hemos tenido ni un problema en la vida", ha confesado en una de sus primeras apariciones públicas desde que naciera Curro, su segundo hijo y uno de los 'culpables' de que se haya hablado de una posible fricción entre ellas.

¿Por qué? Pues porque su cuñada Eva aún no ha ido a conocer al niño, que ya tiene un mes. La diseñadora alude a los problemas de agenda de esta, a quien comprende que no haya sido capaz de encontrar un hueco para poder ver al pequeño en persona.

"La pobre está sin parar de trabajar, le ha pillado justo con el comienzo de 'La voz'. Le he mandado mil fotos, hablamos, me pregunta… Pero es que no se va a parar el mundo por que uno nazca", explicaba con toda la naturalidad del mundo y dando carpetazo a una historia que, en la familia de los Rivera, no han dado ni la menor importancia.

Esperamos que Eva pueda tener un paréntesis en su trabajo para ir a conocer a ese pequeño que ha llenado de alegría a la familia.

