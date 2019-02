14 feb 2019

Compartir en google plus

Los rumores de crisis entre Shakira y Gerard Piqué no cesan. Si hace unos días se hablaba de la tremenda bronca que la pareja habría tenido el día de su cumpleaños, ahora podría ser un recuerdo sacado de un lugar recóndito lo que habría provocado una nueva fricción entre ellos. O, al menos, así lo aseguran varios medios, que apuntan a un regalo del futbolista a su ex, Nùria Tomás, antes de que su relación con la colombiana comenzase.

Sería una dedicatoria en un libro lo que habría abierto la caja de los truenos. "A Nùria por quererme siempre", serían esas palabras que Shak no puede pasar por alto ya que habrían provocado ese cisma en la pareja que comenzó a salir en el año 2010. Un ataque de celos con el que corresponder aquel que el culé habría tenido cuando la madre de sus hijos grabó el videoclip con Maluma.

Hace unos meses, ya se habló de que Piqué seguía manteniendo el contacto con su ex y que a la cantante no le hace nada de gracia. Tuvo que ser la propia Nùria quien saliera a desmentir tal extremo, pero parece que su sombra sigue siendo demasiado alargada en casa de los Piqué-Mebarak.

Las informaciones de que las cosas entre ellos no van bien, han ido saliendo, de manera periódica, durante el último año y medio. Unas informaciones a las que la pareja no ha dado la más mínima importancia. No sabemos si porque están por encima de todo lo que se diga de ellos o porque callan para otorgar la verdad de que la calma se fue de su lado hace mucho tiempo.

Mientras, siguen con sus respectivos compromisos profesionales, de los que hacen alarde en las redes. Las mismas en las que, de vez en cuando, cuelgan alguna foto juntos para que se acallen unos rumores que ya deben de atronar en sus cabezas.

Más noticias de Shakira y Gerard Piqué...

- Shakira y Piqué desmienten su crisis con una cita romántica

- Shakira y Piqué se enfrentan a la prensa

- Shakira y Gerard Piqué toman caminos por separado