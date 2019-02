26 feb 2019

Compartir en google plus

Shakira tendrá que dejar bien despejada su agenda para el próximo 12 de junio, porque el juez la ha llamado a declarar por los seis presuntos delitos fiscales que se le imputan. La cantante tendrá que personarse ese día en los juzgados de la localidad barcelonesa de Esplugués de Llobregat para responder a las preguntas que se le realicen por los cargos que se le imputan.

Los mismos que desde su defensa han negado, en todo momento, se correspondan con las actuaciones de su cliente, que sigue sosteniendo que, las cantidades que no declaró a la Hacienda pública española no se abonaron porque no tenía fijada su residencia aquí. Este extremo es, justamente, el que trata de demostrar la justicia: que sí tenía su residencia habitual en Barcelona y que, por lo tanto, estaríamos ante un claro escenario de evasión de impuestos.

Concretamente, Shakira no habría cumplido con sus obligaciones con el Fisco en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. Mientras sostiene que pasaba largas temporadas en Estados Unidos, donde trabajaba como 'coach' de 'La Voz', la Justicia española mantiene que residió en suelo español durante el mínimo de días que son necesarios para que tenga que pagar ese dinero que se le reclama.

"La querellada declaró no ser residente fiscal en dicho país -Estados Unidos- y declaró como días de permanencia en el país: 61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 días en 2014", es lo que se ha explicado desdela fiacalía de Barcelona. "En Estados Unidos, al igual que en España, se debe tributar como residente fiscal si se permanece allí más de 183 días", añaden para sostener su tesis.

Es más, la fiscalía tiene como hilo para tirar de la madeja la compra de la casa que ella y Gerard Piqué compraron en Esplugués de Llobregat en 2012. La defensa de la artista también tiene respuesta a eso: residió en Las Bahamas.

Sea como fuere, la colombiana tendrá que explicarse delante del juez en esa fecha que ya ha quedado fijada.

Más noticias de Shakira...

- El mensaje de Gerard Piqué a su exnovia que habría desatado los celos de Shakira

- La tremenda bronca de Shakira y Gerard Piqué en su cumpleaños

- Shakira se refugia en su familia en otras Navidades complicadas