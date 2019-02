14 feb 2019

Hace a penas unos meses, Javier Cárdenas anunciaba al público que 'Hora punta' llegaba a su final. Entonces, Raquel Sánchez Silva cogía el mando en el 'prime time' de TVE con un nuevo programa, llamado 'Lo siguiente', con el que se apostó conseguir los mismos datos que las cadenas rivales.

No obstante, el programa parece no haber conseguido buenos datos por lo que es posible que a finales del mes de Marzo, 'Lo siguiente' llegue a su final, según ha informado 'Yotele'. Por el momento ni la cadena ni la propia Raquel Sánchez Silva se ha pronunciado al respecto, aunque no se descarta que lo hagan próximamente.

Al parecer, los programas que se desarrollaban al mismo tiempo en las demás cadenas ha hecho que 'Lo siguiente' consiguiera los peores datos. 'GH DÚO' y 'El Hormiguero' son algunos de los programas que se emiten a la misma hora. Solo queda preguntarse, ¿cual será el próximo proyecto de Rauqle Sánchez Silva?

