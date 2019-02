14 feb 2019

Compartir en google plus

Y llegó el día en el que Soraya Arnelas ha anunciado su boda con Miguel Ángel Herrera. La extremeña no había ocultado nunca sus deseos de formalizar la relación, mediante el matrimonio, con el padre de su hija, Manuela. Ha aprovechando que hoy es el día de San Valentín -consulta tu horóscopo del amor- para anunciarlo.

Con unos vídeos colgados en sus 'stories' de Instagram, la cantante ha explicado cómo fue esa pedida de mano: "Fue el seis de enero por la mañana. Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante".

Esto se puede alargar dos años mínimo"

Ella le dijo que no hacía falta, porque es suya, y le explicó que aún van a tener que esperar.... "Vamos a esperar hasta tener la casa de campo. A mí me gustaría casarme en mi tierra, así que esto se puede alargar dos años mínimo", cuenta ante sus 'followers'.

Y parece que lo que puede que llegue antes es un hermanito para su hija: "Me encantaría ampliar la familia. Ahora, después de 'Tu cara me suena', me tengo que dedicar a mi carrera pero sobre todo a nivel personal también quiero dedicarme a mi familia. Llevo cinco meses viajando mucho y ahora necesito recuperar ese tiempo".

Además, Soraya ha publicado una foto junto a Miguel Ángel para felicitarle el día de los enamorados a su futuro marido. "Que todos los días sean 14 de febrero. Te quiero", escribía al lado de la imagen.

Más noticias sobre San Valentín...

- 10 regalos de San Valentín (con mensaje) para tu ex

- Cómo conseguir los labios rojos perfectos para San Valentín

- El sugerente desnudo de Blanca Suárez en Instagram previo a San Valentín