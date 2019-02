15 feb 2019

Bigote Arrocet vive una auténtica pesadilla. Desde hace unas semanas recibe las llamadas continuadas de su hijo Alexis, con el que se reencontró hace unos años, para que le ayude económicamente a superar baches. No es la primera vez que el humorista cede en este sentido y le tiende una mano. Sin embargo, la negativa recibida ha despertado la ira del catalán que, según hemos podido conocer, está intentando conceder una entrevista incendiaria en la que arremeterá contra su padre y la novia de este, María Teresa Campos.

Esta revista ha podido saber que, aunque el cariz de las conversaciones entre Edmundo y Alexis parece amistoso, la realidad que esconde tanta insistencia es que el humorista le ayude a subsanar problemas económicos. En sus charlas, el joven le hace partícipe de las incómodas circunstancias que atraviesa —a su novia, por ejemplo, le han okupado la casa— y le insta a que le ayude para evitar recurrir a los medios para conceder declaraciones. Aunque prefiere restarle importancia en público, en privado Edmundo entiende que la situación ha adquirido tintes dramáticos. No solo porque la presión empieza a ser insostenible, sino porque no es la primera vez que sucede algo similar: "Él quiere dinero, pero que haga lo que quiera hacer", nos dice de forma escueta.

La actitud de Bigote

A esta revista le consta que los mensajes enviados a Bigote son continuos. Exigencias que si bien podrían haberse tomado como meras llamadas de atención, se han convertido en una clara advertencia. A pesar de todo, 'Corazón' ha podido saber que la actitud de Bigote durante todo este tiempo está siendo impecable. Impermeable, huyendo de la confrontación, convincente y sin querer entrar en las provocaciones de su hijo. Es evidente que ha intentado buscar una entente cordial, alejado de despropósitos y ofensas, que hubiera satisfecho a todas las partes, pero no lo ha logrado. No aceptar sus pretensiones ha hecho que Alexis estalle. No solo se compara con sus otros hermanos y recrimina, incluso, que él no pudiera estudiar en los mismos colegios, sino que también entiende que él no lo ha tenido tan fácil. Las respuestas del humorista a los embistes bravucones no son condescendientes, pero sí intentan templar la situación.

Alexis quiere ser la estela de su padre y participar en 'Supervivientes' pinit Telecinco.es

Tampoco se habla con su madre

Pero la sombra del enfrentamiento cubre también a la madre de Alexis, Annette Ledgard. Ella y su marido -en trámites de divorcio- padre adoptivo del joven, también están siendo víctimas silenciosas de su dureza y animadversión. Ha discutido con ambos. Ha roto la relación con su progenitora de manera radical y su comportamiento les hace dudar de sus verdaderas intenciones. Explican con evidente nerviosismo que ambos viven atemorizados. La primera porque las llamadas telefónicas de Alexis exigiéndole la venta de la casa en la que vive son continuas, y el segundo -al que siempre consideró un padre- porque las comunicaciones con él son hirientes, difíciles de encajar. Malviven sin saber qué será lo próximo a lo que tendrán que hacer frente.

Objetivo 'Supervivientes'

Aunque la ausencia de Edmundo en la vida de su hijo Alexis es innegable, hace más de dos años volvieron a reencontrarse. El humorista nunca ha escondido que su forma de entender la vida le ha llevado a tener pocos anclajes, pero siempre ha intentando mantener el contacto vivo con aquellos que son importantes en su vida.

Alexis ha roto también la relación con su madre

Es el caso de sus otros dos hijos, Gabriela y Max, con los que a pesar de la distancia, se ocupa y preocupa de tenerlos protegidos. También lo ha intentado con Alexis, a quien ha perdonado movimientos mediáticos que ahora pretenden repetirse. 'Corazón' ha podido saber que el novio de María Teresa Campos le regaló un coche y le dio dinero cuando lo necesitó. También recibió su apoyo en los campeonatos a los que se presentó y no se opuso, en ningún caso, a que cumpliera el sueño de participar en un concurso de televisión: 'Supervivientes' (Telecinco).

Es precisamente este reality el que obsesiona a Alexis. Intentó participar hace un tiempo, pero no obtuvo respuesta. Ahora prevé cruzar el charco, concursar abiertamente y poder explicar al mundo el dolor que siente en la actualidad. Y es que Alexis negocia, a la baja, una entrevista en la que explicar, por vez primera, datos peliagudos que carecen de total credibilidad.

Más noticias sobre Bigote Arrocet...

- Edmundo Arrocet: artista y diseñador

- Bigote Arrocet: "Para lo traumático de la operación, Terelu está bien"

- Edmundo Arrocet, el mejor apoyo de María Teresa Campos