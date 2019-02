15 feb 2019

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto no deja de acaparar titulares. A los supuestos problemas que el hijo del cantante tendría con su padre, según el testimonio de su madre, Lourdes Ornelas, se suma la que, según ha podido saber en exclusiva 'Corazón', es su verdadera preocupación: romper su matrimonio.

Camilín, como cariñosamente se le conoce, tiene 36 años y se casó hace algunos años en México y en secreto con Samira, una chica de nacionalidad suiza. Un enlace que hasta ahora no había salido a la luz. De hecho, el propio Camilo Sesto se habría enterado el pasado verano por boca de su hijo cuando convivieron juntos en Madrid. Esta unión secreta está, en estos momentos, en proceso de divorcio.

El hijo de Camilo le ha pedido ayuda a su padre tras los insistentes mensajes que Samira le habría escrito. "Me pide el divorcio pero no lo termina de llevar a cabo. Creo que lo que quiere es seguir torturándome. Ahora me pide 5.500 pesos (250 euros) y la he tenido que bloquear", cuenta el joven a una persona cercana.

Según Camilín su mayor deseo es poder cerrar este capítulo de su vida para poder, según sus propias palabras, "retomar mi vida, mi salud, el disco y salir adelante". Consultada una fuente muy cercana la nuera de Camilo nos explica por qué la chica pide ese dinero: "Samira lo que desea es rehacer su vida y volverse a casar, y le pide a Camilín que pague su parte de los gastos del divorcio, que tendrá que llevarse a cabo en México. Es una buena niña y quiere que todo termine rápido y bien". 'Corazón' ha podido saber que, una vez más, su padre ha dado instrucciones para que se solucione todo a favor de su hijo.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

Más noticias sobre Camilo Sesto

- Lourdes Ornelas, expareja de Camilo Sesto, destapa la cara más oscura del cantante

- Camilo Sesto, hospitalizado

- Las redes cargan contra Paz Padilla por esta salida de tono con Camilo Sesto

-