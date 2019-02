10 feb 2019

A pesar de que el pasado mes de diciembre la mano derecha de Camilo Sestodesmintiera todas las acusaciones que Lourdes Ornelas hizo contra él, la que fuera su mujer ha vuelto a hablar tras 35 años separados.

Ornelas ha contado los episodios más oscuros en su vida junto al cantante. Además de afirmar a Jorge Javier Vázquez que bebía demasiado whisky, también le confesó que "Camilo tenía muy malos hábitos de salud para él y para todos", y que se fue de México porque se ponía agresivo con ella.

También ha reconocido que pasaba mucho miedo cuando estaba con él porque imponía mucho y asegura que actualmente el cantante ha dado un gran cambio en los últimos años y que no le reconoce en sus últimas apariciones públicas, lo que le preocupa seriamente. Otra de las acusaciones más graves de Lourdes Ornelas es que tuvo un aborto porque Camilo Sesto se lo pidió: "Me quedé embarazada a los 20 años. Y lo aborté porque me lo pidió", relataba.

Pero sin duda, el momento más tenso de la entrevista fue cuando María Patiño le preguntó por la custodia del hijo que tienen en común: "Yo le cedí la custodia obligada, porque él se lo trajo de México. Era muy difícil recuperarlo y podíamos estar años peleando y no le iba a recuperar. No pensaba que fuera lo mejor para mi hijo pero no tenía otra opción".

Una entrevista que se dio tras conocer que Lydia Lozano se sintió traicionada por Lourdes al no concederle a ella la exclusiva. Ambas han sido muy amigas durante años y la colaboradora no daba crédito en plató, que rompió a llorar desconsoladamente según supo la noticia.

