15 feb 2019

No les gustó nada su actitud y así lo hicieron saber. Fran Rivera entraba ayer en 'Sálvame' desde un acto promocional, en el que él era imagen, y en el que estuvo acompañado por Ana Obregón. No fueron sus palabras sino el cómo las dijo, lo que hizo estallar a buena parte de los colaboradores del programa que, una vez cerrada la conexión, le afearon la conducta.

El diestro no dudaba en calificar la relación entre su mujer, Lourdes Montes, y Eva González, un tema candente, como "cordial y familiar". Lo hacía tras ironizar sobre la pregunta de la presentadora: "Se dicen tantas cosas, ¿qué quieres que te diga? ¿Estas cosas de dónde salen?" También echaba un capote a su hermano Kiko Rivera, para quien tenía palabras de apoyo una vez más.

La chulería, en la opinión de algunos de los colaboradores, era llo que hacía que tanto Lydia Lozano como Mila Ximénez le dedicaran palabras muy duras con tono de indignación. Era Lydia la primera en dirigirse a cámara contra el torero.

"A mí me gusta ver a Francisco Rivera bajándose los pantalones por dinero, entrando en este programa que nos ha puesto a parir. Y encima le dice a Omar que no estamos informados", sentenciaba Lozano, a la que había puesto de los nervios. "Pero hombre tío, pues no entres, no entres que desde luego tieso no estás. Ten dignidad y no entres aquí para decir que no nos enteramos de nada", añadía.

Lo que deberíamos hacer es no cubrir nada de este tío que es un jeta" mila ximénez

Mila, que ha mostrado tener poca simpatía con él en más de una ocasión, ea aún más dura: "Tiene un morro y tiene una falta de respeto por el medio. O sea, el tipo entra aquí porque está promocionando y porque ha dado un 'photocall' y encima te ríes de todos nosotros". Y concluía: "Tú has entrado para promocionar y lo que deberíamos hacer es no cubrir nada de este tío que es un jeta".

