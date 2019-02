15 feb 2019

El digital 'El Nacional.Cat' ha hecho pública una noticia que ha hecho saltar las alarmas: Nacho Vidal podría tener VIH, el virus del sida. El actor se ha pronunciado al respecto, pero sin aclarar nada, y la industria del cine para adultos se ha paralizado.

Nacho Vidal, que con 20 años conoció a una mujer que sería sus inicios en la industria del cine porno, hoy acapara las portadas digitales con una noticia amarga. Cabe la posibilidad de que el actor tenga el virus del sida. La mencionada web se ha puesto en contacto con él.

Tras la llamada de 'El Nacional.Car', Nacho ha declarado: "No sé de dónde sacas la info, pero es de muy mal gusto. No diré nada, gracias.", dejando una nube de incertidumbre que alarma por su estado de salud. Su madre también ha querido dejar claro que esta información perjudica al actor y que está muy lejos de ser cierta: "Esto no es algo que se publica a través de fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH.", desmentía la noticia a 'Jaleos'.

Según la web que se ha erigido en portavoz de la noticia, especifican que siguiendo el protocolo, la industria del cine del porno se ha paralizado. Los actores que hayan compartido escena con Nacho Vidal deberán someterse a la prueba de VIH para despejar dudas.

La enfermedad VIH, el virus del sida, ha sido, lamentablemente, protagonista en la vida de muchas estrellas del cine, la música y el espectáculo. Aunque según los estudios han disminuidos las alarmas y consecuencias de padecerla, la noticia sigue siendo devastadora.

