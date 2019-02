16 feb 2019

La gala de 'GH Dúo', propició algunos encuentros que no sentaron nada bien a los concursantes. Entre ellos, el de Candela Acevedo y Antonio Tejado. No sólo discutieron y la venganza de Candela fue llevada a cabo sin remordimientos, sino que ni siquiera se saludaron.

Cuando Antonio vio a Candela, intentó saludarle con dos besos de cortesía. Pero su ex le hizo la "cobra". De él no quiere saber nada. Le echó en cara las cosas que había hecho, las infidelidades, incluso dándole información del exterior. Candela le decía: "Han ido a los platós a contar todo lo que has hecho. A mí me decías que no habías estado con nadie y era todo mentira.".

Esto puso a Antonio en estado de alerta y puede peligrar su concurso. Pero lo que no se vio detrás de cámaras tras la gala, fue su enfado con Candela. Nos quedamos con que María Jesús le consolaba, pero no hay consuelo para el cabreo de Antonio que amenaza a Candela de llevarla a los tribunales.

De hecho, ha reconocido: "Estoy hecho polvo, en verdad, con la visita de Candela." Pero los sentimientos de culpabilidad y tristeza por el encuentro con su ex, se terminaron traduciendo en un auténtico enfado que incluye amenazas.

"Incluso estoy deseando salir y decir ¿qué pasa aquí? Lo de la nominación es lo de menos.", decía Antonio en la cocina a todos sus compañeros. Y de ahí pasó a amenazar con recurrir a la justicia que de hecho, ya fue protagonista de sus vidas y Candela tiene una cuantiosa deuda con él. "40.000 euros me debe la última. Eso está recurrido hasta en el supremo y el supremo ha dicho 40.000 sí o sí.", sentenciaba Antonio a las nuevas acusaciones de su ex.

