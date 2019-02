15 feb 2019

La gala de 'GH Dúo' se ha hecho con los mejores reencuentros, los momentos más dolorosos de los concursantes y una expulsión que puede complicar las cosas dentro de la casa. Fortu ha sido el quinto expulsado, Yoli se ha quedado dentro y Alejandro Albalá y Antonio están más que afectados por las visitas recibieron.

Pero el momento más esperado, aplaudido y abucheado de la noche fue el reencuentro entre Antonio Tejado y Candela Acevedo. Su ex no sólo le ha contado información del exterior, ha desestabilizado su concurso en 'GH Dúo', sino que hasta ¡le ha hecho la cobra!

El tenso encuentro arrancaba con la negación de Candela a saludar a Antonio. La pareja no es posible que sean ni amigos. Por supuesto, después de enterarse de las infidelidades y ver el duelo que le ha dado Antonio dentro de la casa (nulo), ella está dolida y la venganza se sirve en un plato muy frío.

Antonio Tejado iba a darle dos besos de saludo y cortesía y ¡nada de eso! Candela no quiso. Y sin rodeos ni filtros, le dio información del exterior. Ella sabe las infidelidades y le restriega que le mentía mirándole a los ojos. "Han ido a los platós a contar todo lo que has hecho. A mí me decías que no habías estado con nadie y era todo mentira.", le comentaba a Antonio. Pero con la cabeza muy alta también le reconocía que le había hecho mucho daño, y que con la misma rapidez que le hirió, ella se había recuperado.

A Antonio las declaraciones y acusaciones de su ex le dolieron mucho, y como su hermano que discutía con Candela en plató, cree que lo ha hecho por venganza y para complicar su concurso dentro de la casa. Pero ahí está María Jesús.

Después de que Tejado contase: "Ha venido Candela y ha sido muy desagradable. Me ha dicho que ha habido una serie de personas que han ido a programas a hablar de que han estado conmigo. Ella ha venido a hacerme daño. Ha venido a felicitarme por la boda de una forma muy irónica, y después me ha echado todo eso en cara"; María Jesús le consolaba y, más tarde, seguían con su "historia de amor".

