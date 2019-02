16 feb 2019

David Bisbal y Elena Tablada, por muy enfrentados que estén, no pueden evitar coincidir en esto: el amor por su hija. Y qué menos que en su cumpleaños llenen sus perfiles de las redes sociales con fotos y mensajes cariñosos para felicitarla.

La pequeña Ella, hija de David Bisbal y Elena Tablada, nació en 2010 fruto de un romance que enganchó a toda España. Que ahora no les tiene menos atentos, aunque por diferentes motivos. El 15 de febrero fue su cumpleaños y tanto Bisbal como Tablada la felicitaron en su perfil de Intagram.

El cantante, que se encuentra en un pletórico momento de su carrera de gira por América, le escribía en su felicitación: "Cierro los ojos y me imagino que me está abrazando, nunca quiero que deje de poner esa mano sobre mi pecho que me hace tanto bien, que me calma el dolor y me hace llorar de alegría. La amo!".

Mientras, Elena, que tampoco dejaba al momento pasar desapercibido, le decía a su pequeña Ella: "Mi personita favorita... La que me da todo los miedos y a la vez toda la fuerza, ilusión y valentía sin saberlo. Mi compañera, la sonrisa constante iluminando todo lo que le rodea. 9 añitos por fuera e infinitos por dentro. Feliz vida muy especial para ti, mi princesa.". Además de compartir todos los stories de felicitaciones y poner una foto de su hija con un globo en forma de nueve gigante.

Ambos se derriten con Ella, y ella se convierte en el punto de paz, encuentro y sosiego de la relación de sus padres. Que no dejando el pasado atrás, se han seguido enfrentando, incluso a través de la justicia.

Más noticias sobre David Bisbal y Elena Tablada

- David Bisbal y Elena Tablada se verán en los juzgados en 2019

- El 'zasca' de David Bisbal a Elena Tablada sobre el perdón

- El sensual posado de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Instagram