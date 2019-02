16 feb 2019

Belén Esteban está cansada de hablar de Jesulín. Aunque ella reconoce que "ella es la que está ahí", es decir, en 'Sálvame', estaría bien que se olvidasen del torero y sus mil historias. Sin embargo, sigue prendiendo su mecha corta y hablando, porque tiene mucho de qué hablar.

Jesulín de Ubrique ha estado en una rueda de prensa en la que ha arremetido contra la prensa del Corazón, y Belén tiene un zasca para él. La colaboradora y ex del torero, ha hecho hincapié en un detalle. La rueda de prensa que es por su posible vuelta al ruedo en 2020, tenía especialmente reporteros de la prensa del Corazón. ¡Qué sorpresa!

Respeto a la aparición y las palabras de Jesulín sobre sus rumores tan televisivos, Belén asegura: "No tengo nada que decir, de verdad. Ni tengo ganas ni nada. A mi hace muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo que no siento nada. Me es indiferente, me da igual y es una cosa que no es mía." Pero aunque asegura que no tiene nada que decir, sí que ha añadido que lo ve algo estropeado.

Y es que como ella misma dice: "Los que me conocéis sabéis que soy de mecha corta y me enciendo muy rápido. Y sí, lo veo estropeado, pero lo digo en plan irónico. Los años no pasan en balde. No me quiero meter con él". Obviamente, Belén no iba a pasar por alto su oportunidad de comentar algunas cosas. Como su anillo de boda.

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre el anillo de boda de Jesulín que se veía todo el tiempo en su mano, la colaboradora tenía preparada la respuesta perfecta: "Unos llevan anillos de boda y otros de compromiso". ¡Zasca! Enseñando el suyo y todo. Aprovechando el momento, ha comentado que aunque Miguel, su futuro marido, no se lo haya dicho, seguir hablando de Jesulin puede que le resulte molesto.

