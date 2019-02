18 feb 2019

No es habitual que los 'celebrities' cuenten sus secretos en pleno directo pero menos habitual es que cuenten sus fobias delante de miles de personas escuchando. Sin embargo, David Bustamante ha querido hacer frente a sus miedos en 'Menuda Noche'.

Fue el pasado viernes, 15 de febrero, donde Bustamante compartió junto a Juan y Medio su mayor fobia: "La soledad. Intento huir de eso. Tengo la suerte de contar con un equipo de trabajo increíble y sobre todo hay una persona que se llama Mariano Guía, que es mi hermano, mi amigo y una persona muy importante para mí. Y él sabe que yo me tengo que quedar siempre dormido antes porque soy como los niños. No me gusta estar solo y tengo mucho, mucho miedo a la soledad", afirmaba.

Además, el cantante ha asegurado que fallar en algún concierto le atormenta y que en ocasiones lo ha pasado muy mal: "Me gusta hacer las cosas muy bien, tengo mucho respeto al público y fallar me atormenta", concluía. Hace tan solo unos días, el cantante era noticia por su desastrosa actuación en 'El Hormiguero', donde presentó en directo 'Héroes' su primer single de su nuevo disco, 'Héroes en tiempo de guerra'.

