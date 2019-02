19 feb 2019

Desde que se convirtió en madre, Adriana Abenia ha compartido imágenes de su primera, y por lo que parece, única hija. En una entrevista concedida para 'Divinity', la actriz ha confesado los problemas que tuvo al instante de dar a luz, como muchas otras 'celebrities' de nuestro país.

Al parecer, los primeros meses fue un caos en la vida de Adriana Abenia. Aunque está muy orgullosa y feliz de haber traído al mundo a su hija, lo cierto es que no ha sido nada fácil: "Fue como Guantánamo: "Yo ya me planto, ya he experimentado lo que es ser madre", explicaba.

La actriz ha asegurado que incluso se planteó divorciarse de su marido, Sergio Abad, con quien lleva saliendo desde los 15 años: "Yo decía me divorcio, porque estaba siendo difícil superar esos primeros días. Sergio se implicaba más al principio", afirmaba.

Ha tenido tiempo, además, para quejarse los problemas que tienen los padres para compaginar el trabajo con la paternidad: "La baja de maternidad debería ser igual para el padre y para la madre", concluía. Esperemos que poco a poco recupere la alegría y la sonrisa y supere con creces los problemas de madre primeriza.

