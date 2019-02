19 feb 2019

En los últimos días se había hablado de la posibilidad de que Kiko Rivera tuviera que abandonar la casa de 'GH Dúo' para cumplir un compromiso con la justicia. No es algo raro últimamente en los 'realities' de Telecinco: a María Jesús Ruiz la vimos salir, de manera momentánea, 'Supervivientes' y Aurah Ruiz hizo lo propio en 'GH VIP'.

Sin embargo, parece que el artista va a poder seguir en la casa de Guadalix de la Sierra hasta que así lo decida la audiencia -incluso, puede que hasta la final, ya que se ha posicionado como uno de los grandes favoritos para llevarse ese maletín que, además, le serviría para aliviar sus deudas con Hacienda-.

El proceso que iba a interrumpir su participación era un juicio de su madre, Isabel Pantoja, contra las Mellis y en el que él estaría llamado en calidad de testigo. Sin embargo, la defensa del 'DJ' ha conseguido que se posponga esa declaración para poder seguir, junto a su mujer, peleando en el 'reality' de Telecinco.

No se va a hacer una resolución de este caso hasta que Kiko no salga a declarar"

Era en 'El programa de Ana Rosa' donde explicaban que, ante ese gran concurso que está haciendo Kiko, no quieren que salga de la casa y "se descentre", comentando que "como es un proceso civil se permite que Kiko vaya en otra fecha en solitario a declarar, no se va a hacer una resolución de este caso hasta que Kiko no salga a declarar".

Pantoja le pidió a su hijo que testificara a su favor en este proceso en el que le pide a las que fueran sus amigas nada menos que 250.000 euros, a cada una, por atentar contra su honor e intimidad con sus apariciones en televisión en las que han dado detalles de cómo fue la relación en sus buenos tiempos.

