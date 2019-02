18 feb 2019

Estando en GH Dúo, Kiko Rivera se ha olvidado que está rodeado de cámaras. Está haciendo el concurso más auténtico que jamás esperaba el público de él. Kiko ha hecho las mayores confesiones que ha destapado nunca en televisión. Aunque igual tiene que abandonar la casa por un juicio de Isabel Pantoja.

Incluso alguna de ellas nunca aclaró, como su adicción a las drogas. Contar cómo lo había pasado y cómo se lo había hecho pasar a su familia, consiguió hasta declaraciones de su propia madre, Isabel Pantoja. E incluso, hasta Ylenia, se atrevió a seguir su línea y contar que también estuvo muy cerca de vivir cosas parecidas a las de Kiko con las drogas.

Después llegó la confesión de sus cuantiosas deudas. Cantora peligra, su piso de soltero está embargado y hasta su concurso es la inversión a saldar todas las cuentas pendientes. Kiko Rivera ha confesado que ha llegado a tener y malgastar 5 millones de euros. Que además de sus caprichos, también se los pagaba a muchos amigos que siempre estaban ahí pero nunca daban nada. "Yo he malgastado muchísimo dinero entre muchas cosas por los problemas que yo tenía y también porque se me acercaba mucha gente y venían contigo y nunca ponían un duro para nada", confesaba el cantante.

En medio de la crisis de la comida dentro de la casa de Guadalix, donde se roba comida y se busca al culpable, Kiko recuerda sus problemas alimenticios. No sólo los de él, sino también los de Anabel Pantoja que le acompañaba en sus atracones sin límites. "Nos poníamos a comer y aquello era…", decía, después de contar que se había conseguido quitar 50 kilos.

Sin embargo, su prima reaccionó antes a este problema. "Anabel no llegó a 50, mi prima pesaba cien kilos, se hizo la movida esta y yo esperé cinco años y lo hice", comentaba refiriéndose a la reducción de estómago a la que se sometió su prima. Y mientras mira a Ylenia que rebaña un trozo de plato en el pan, termina sentenciando: "hay muchas cosas que me gustaría comer y no puedo, el pan por ejemplo, el pan me flipa". Pero ya Kiko hay caprichos que no puede darse si quiere seguir cuidándose.

