20 feb 2019

Irene Rosales se ha derrumbado en el confesionario hablando de sus hijas. El tiempo que lleva dentro de la casa de Guadalix le está pasando factura. Estos están siendo sin duda uno de sus peores momentos dentro de 'GH Dúo.'

Para sorpresa de Kiko Rivera, Irene no ha aguantado más y le ha dado un bajón por llevar tanto tiempo sin ver a sus hijas. Dentro del confesionario, le contaba al Super que estaba recordando el día del cumpleaños de sus pequeñas cuando le pusieron imágenes para celebrarlo. Y eso ha hecho que se derrumbase aún más.

Irene no quiere estar con nadie y esto puede costarle mucho su convivencia dentro de 'GH Dúo'. "Llevo dos días súper agobiada. La casa que se me está haciendo chica y el acordarme de mis niñas... Llevo dos días que solo quiero estar metida en la cama y estar pensando en lo de fuera para quitarme un poco de aquí en medio", comentaba para especificar cómo se sentía.

Pero el problema de estar en 'GH Dúo' viene cuando dice: "Es normal que te dé un bajón, pero todo se me hace chico, no quiero encontrarme ni con nadie de la casa, ni que me hablen ni nada... Pero bueno, será parte de la experiencia". Mientras, Kiko Rivera comentaba con Antonio y Raquel: "A mí me está sorprendiendo, yo pensaba que Irene no aguantaba aquí ni dos semanas, porque no se separa de las niñas nunca. Yo pienso en mis hijos, pero yo estoy acostumbrado a viajar, siempre separarme cuatro días o cinco días".

Este bache es muy difícil de superar para Irene, pues no puede ponerle un remedio inmediato. El concurso sigue y ahora incluso concursan por separado. ¡Se acabaron las parejas en 'GH Dúo'!

Más información sobre Irene Rosales

- Irene Rosales cuenta por qué salió de 'GH'

- La traición de Irene Rosales a María Jesús Ruiz

- Irene Rosales: "Kiko está muy recuperado, pero la depresión no se cura de la noche a la mañana"