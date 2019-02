7 feb 2019

Esta noche asistiremos al primer gran duelo desde que comenzara 'GH Dúo', hace un mes. María Jesús Ruiz y Sofía Suescun se baten como las dos nominadas y, una de ellas deberá hacer las maletas y regresar a casa para enfrentarse a la realidad. Una realidad que, en el caso de la modelo, ha cambiado bastante, puesto que nos hemos enterado que volvió con José María Gil Silgado antes de empezar el 'reality', y se ha visto envuelta en esa polémica que llevó a Julio Ruz a ser expulsado del concurso.

Sofía Suescun, que hasta ahora había sido la gran reina de este tipo de formatos -salió de ese 'Gran Hermano' que ganó, y también fue vencedora de 'Supervivientes'- se encuentra inquieta. Los abucheos que ha escuchado desde plató en las conexiones que se realizan con la casa le hacen prever que sus horas en 'GH Dúo' pueden estar contadas.

Sin embargo, parece que le ha salido una aliada inesperada dentro del concurso. Irene Rosales, que parecía haber trabado una buena amistad con María Jesús, ha realizado unas sorprendentes declaraciones que podrían favorecer a la navarra. Máxime cuando la mujer de Kiko Rivera se ha convertido en una de las grandes favoritas y cuenta con el favor de los espectadores.

"Con María Jesús he conectado desde el primer día y me la quiero llevar al fin del mundo", comenzaba Rosales su discurso que, acto seguido, daba un giro inesperado: "No quiero que se vaya Sofía porque me gustaría conocerla más y llevarme otra amiga".

Irene no parece tener las cosas claras, pero sus palabras podrían ser la puntilla que acabe con la ex Miss, a la que hacíamos su amiga. ¿Cómo se lo tomará María Jesús? ¿Cambiará ahora su relación?

