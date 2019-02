20 feb 2019

No hay nada mejor para que se sepa la verdad, o al menos tu versión, que contarlo tú mismo. Anoche, durante el 'Límite 48 horas' de 'GH Dúo', Laura Matamoros lo demostró. Porque, desde hace una semana, se venía hablando de que estaba enamorada de nuevo. Y es verdad, pero no de la persona a la que se había apuntado desde la prensa.

Era Jorge Javier Vázquez el que iniciaba el tema de conversación, jugando con el término "gozar", que aseguraba está muy de moda últimamente, y le preguntaba si ella, en estos momentos, estaba gozando. La hija de Kiko Matamoros no tenía problema en contestar: "Yo la estoy gozando. Estoy en un momento de mi vida en la que la gozo".

Lejos de parar ahí, Laura daba más explicaciones, sobre todo, para zanjar los rumores de relación con un amigo de su ex: "No, no tengo nada con Javier Hidalgo, lo voy a decir ya que tengo la oportunidad. Lo conozco desde hace años, somos amigos, él es amigo de Benji de toda la vida y ya está".

Era entonces cuando avanzaba: "Sí que voy a decir aquí que estoy conociendo a otra persona. Que la estoy gozando. Los detalles de cuándo y dónde me los quedo para mí. Solo diré que tiene mi misma edad, 26 años. Hay gente de esa edad muy inteligente, muy buena y que me quiere".

"Estoy conociendo a una persona que me gusta mucho y lo estoy disfrutando como quiero y como puedo. Estoy encantada", concluía la 'influencer', que hace tan solo mes y medio anunciaba la separación del padre de su hijo, Benji Aparicio.

