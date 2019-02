21 feb 2019

¿Cuántas fotos de esa tableta de chocolate bien definida en el torso de Rafa Mora habremos visto en sus redes sociales? ¿Cuántas imágenes habrá subido el colaborador de 'Sálvame' a ese Instagram presumiendo de lo definido de un cuerpo esculpido gracias a horas y horas de duro trabajo en el gimnasio?

Pues bien, eso parece cosa del pasado. No sabemos si es la buena vida o la falta de tiempo por atender a sus compromisos laborales, pero lo cierto es que Rafa se ha descuidado. Hasta el punto, de que en el mismo lugar donde antes había una musculatura perfecta, ahora hay una barriga.

Ha sido la revista '¡Qué me dices!' la que ha dejado al descubierto unas imágenes que dejan en evidencia que ya no está en forma, que no sabemos cómo habrán sentado al bueno de Rafa y por las que, seguro, va a ser prguntado en su puesto de trabajo.

Las fotos han sido tomadas en México, durante unos días de relax que Mora ha pasado con su pareja, Macarena. Se les puede ver saliendo del agua y mostrando cómo la vida no está tratando a Rafa de la misma manera que antaño, cuando no se cansaba de dejar al aire su torso apolíneo.

