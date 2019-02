22 feb 2019

Compartir en google plus

David Bisbal ha explotado. Después de muchas advertencias, el cantante ha decidido dar un paso más y acudir el pasado 12 de febrero a los juzgados de Alcobendas para denunciar a su ex Elena Tablada, y para que no pueda publicar fotografías de su hija, sin pixelar, y para que no se comercie con su imagen.

Durante estos siete años, han sido innumerables las ocasiones en las que David ha pedido, tanto a la familia de la diseñadora como a ella misma, que no sacaran el rostro de la pequeña en las redes sociales. De hecho, han sido muchos los burofaxes que el cantante ha hecho llegar a la familia Tablada.

Una molesta exclusiva

Corazón se ha puesto en contacto con una persona del entorno del cantante quien asegura "David nunca ha querido que se comercie con su hija. Le molestó muchísimo que su hija saliera, aunque fuera de espaldas, en las dos exclusivas que se publicaron de la boda de Elena. Él no quiere que su hija salga en las redes con la cara al descubierto. Se lo ha dicho muchas veces a su madre y nada. Incluso tuvo que ver como Elena creaba una web para vender ropa con el nombre de la niña". Afirman que hHay un pacto entre ellos, no firmado pero sí verbal para no exponer a la pequeña", aunque Tablada lo niega.

Hace unos meses y, después del tsunami que causaron las declaraciones de Elena en contra del padre de su hija -primero en 'Viva la Vida' (Telecinco) y luego en una revista-, las aguas se habían calmado, o al menos eso pensaba Elena. Pero lo cierto, es que David no está dispuesto a que la intimidad de su hija se exponga: "Cuando David saca a la niña en redes siempre lo hace de espaldas o pixelada. Ni siquiera el día de su boda con Rosanna, se publicó ninguna foto de la niña. Él está ahora haciendo su gira por EE.UU. y está muy tranquilo", nos comenta esta fuente cercana a Bisbal.

Lo cierto es que desde aquel episodio de las fotos de Rosanna y Ella, la mujer del cantante nunca más subió ninguna instantánea a sus redes sociales con la pequeña. Y aunque David lo ha hecho, protegiendo el rostro de su hija, Elena, en ocasiones no ha cumplido esa máxima.

Para colmo de males, todo esto ocurre días después de que Javier, el marido de Elena publicara una foto el día del cumpleaños de la niña en su compañía. Y aunque le ponía unas gafas virtuales en la foto, se le podía reconocer con facilidad. Seguramente, hará que el fuego entre la expareja arda más. Veremos como termina esta nueva batalla…

Más noticias de David Bisbal...

- David Bisbal y Elena Tablada coinciden en este gesto cariñoso

- El sensual posado de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Instagram

- David Bisbal demanda a su ex pareja, Elena Tablada