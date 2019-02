22 feb 2019

Va a tener razón Kiko Rivera. La exmiss María Jesús tiene un 'show' propio dentro del propio 'show' que es 'GH Dúo'. Lo suyo tiene mérito, y es por eso que muchos defienden que no abandone el concurso de Telecinco, porque da mucho juego. Ni el mejor de los guionistas podía haber creado una trama como esta.

Entró en el concurso casi reconciliada con su exmarido, Gil Silgado, al que habia denunciado por malos tratos y amenazas. Nada más entrar se encontró con otro ex, Julio Ruz, padre de su segunda hija, al que hacia dos meses que no veía y con el que la situación en el concurso se convirtió en una olla express en la que se mezclaron insultos con lloros, caricias, acercamientos, palanganas… Hasta que fue expulsado, porque a los ojos de los espectadores lo suyo con M.J. era propio de un “acosador”. Lo usó para su concurso y cuando desapareció, no le guardó luto ni una noche. Al revés, dijo sentirse aliviada.

Ni el mejor de los guionistas podría haber creado una trama como esta

Tanto que se desató como una adolescente con Antonio Tejado, al que se comía a besos con falsas promesas. Le dio tiempo a casarse, a tener una luna de miel frustrada, hacer ‘manitas’ en la cocina, a maquillarse, hacer las tareas, darlo todo en las pruebas…

¿Eso no es concursar las 24 horas? Vamos, por favor, tiene razón Miguel Frigenti cuando, con ojo sabio, dice que es imposible echarla porque el espectador quiere 'show' y ella es la que más está dando. No hay ‘tiki tiki’ ni nada que la eclipse. Se crece ante la adversidad y, después de una noche de abucheo público, es capaz de llorar y recurrir al pañuelo que luce en su muñeca, regalo de su primer marido, el "único hombre que la ha querido de verdad", según sus palabras. Y media España en 'shock', incluído Tejado, que no da crédito a lo que oye. Y menos aún que le abrace al acabar la gala y le dé por reír y comer arroz porque no se le ha cerrado ni el estómago. M.J. tiene aún mucho que dar, y más aún ahora que quieren repescar a su amiga Candela. Hay que aguantarla, no le pase lo que a la 'princesa Inca', que se ha desinflado en cuanto ha salido del encierro mágico. El 'show' debe continuar.

