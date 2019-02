1 feb 2019

Omar Montes y Antonio David han sido los últimos, antes lo hicieron Rafa Nadal, el exministro Bono y una larga lista de hombres que tienen complejo por la calvicie y deciden recurrir a la milagrosa técnica del injerto de pelo.

¿Qué quieren que les diga? Me siguen gustando más los calvos. Al menos, los que conozco son muy ‘sexys’, o por lo menos la calvicie les da un toque interesante. Llamo a mi querido ‘paparazzi’ y compañero de programa Diego Arrabal, y le pregunto por qué nunca se ha puesto pelo o si tiene intención de hacerlo. Hay confianza, así que puedo plantearlo. “Ni loco”, me contesta. “Al principio quizás me lo planteé, pero ahora no perdería esa comodidad e higiene por nada del mundo”. Al tiempo que me ilustra en el tema. Al parecer, el exguardia civil no es la primera vez que se lo pone. Hace años, cuando era colaborador en ‘A tu lado’ (Telecinco) se hizo el primer injerto.

Hay hombres a los que les favorece la alopecia

Vamos, que con el pelo sucede como con el bótox, que no se soluciona de una sola vez sino que tu alopecia sigue y hay que pasar varias veces por el taller para revisión. Turquía se había convertido en un lugar de peregrinación de aquellos que buscaban quitarse el complejo a bajo coste. Ahora ya no es necesario, aquí te ofrecen los mismos precios, te ahorras el viaje y puedes reclamar.

El secreto está en la forma de la cabeza que uno tenga. Hay hombres a los que les favorece la alopecia más que el pelo y al contrario. Tres veces a la semana se tiene que rapar Diego. Aunque con lo presumido que es, dice que lo ideal sería todos los días. Me gusta que la igualdad entre hombres y mujeres también este llegando a los rituales de belleza. ¿Se imaginan a Kiko Matamoros con pelo? Le tengo que pedir una foto porque me dicen que es para verlo. O Antonio Tejado, que se ha rapado el pelo en ‘GH Dúo’ y yo le veo más favorecido. El espejo no engaña. Cómo somos los humanos, los que tienen pelo se rapan y los que no se ponen. La paradoja del cambio, y todo por culpa de los estándares de belleza que difundimos en los medios. Cuánto daño hacemos sin querer.

Otras Confidencias...

- Vendedoras influyentes

- Dar ejemplo

- Año nuevo, novio nuevo