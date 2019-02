23 feb 2019

Adriana Rothlander, primera mujer del productor de cine José Frade, falleció en su domicilio tras una larga enfermedad, algo que ha supuesto una dura noticia para Lydia Lozano.

La colaboradora no pudo evitar derrumbarse en el plató de 'Sálvame' al dar la noticia. "Hoy me he levantado con una mala noticia. Esta mañana ha muerto Adriana Rothlander, que es de las mejores mujeres...", ha comendazo diciendo antes de romper a llorar.

"Es que Adriana es que es de esas personas que he conocido y que siendo la mujer de quien era, de Frade, ella me apoyó a mí y yo le apoyé a ella. Que una mujer, con los problemas que tuve con su marido fuese a testificar a mi favor… eso nunca lo podré olvidar", dijo muy emocionada Lydia Lozano.

También quiso mandar un duro mensaje al exmarido de Adriana. "A ti no Frade, porque dios mío lo buena persona que era y lo mal que te portaste con ella, nunca se lo mereció porque ella te ayudó en todo y nunca te pidió nada".

