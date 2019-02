25 feb 2019

Se podría decir que Bárbara Rey no está viviendo un buen momento. La actriz ha mostrado, a través de las redes sociales, su gran descontento con su pueblo natal al sentirse "sustituida" sin ni si quiera recibir aviso. Pero vayamos paso a paso. Bárbara se había convertido en la encargada de presentar la gala del carnaval del pasado fin de semana de su pueblo natal, Totana, en Murcia.

Sin embargo, no ha sido ella la protagonista de esta gala que tuvo como presentadora finalmente a Eva Isanta. Una sorpresa que no ha gustado nada a la actriz y que ha mostrado su descontento a través de las redes sociales. Ha sido tal la decepción, que la artista ha decidido que Totana "no cuente con ella nunca más".

Hasta hoy, no conocíamos la versión del pueblo y, en exclusiva para 'Look', la presidenta de la Federación de Peñas del Carnaval, ha explicado su versión de lo realmente ocurrido: "Tengo que hablar con ella porque esto nos ha sentado como un jarro de agua fría. Aquí no se ha fijado nada con nadie, ni se ha contado con nadie. Lo que hay contratado está y lo que no, no".

Y añade: "Que se pregunte una cosa, no se puede dar por hecho algo. Que yo pregunte si podría hacerlo y el precio, no significa que te contrate. Si hay algo firmado sí me responsabilizo yo, pero solo por preguntarte…Si hay un mal entendido, las cosas se hablan. Pero no vayas por detrás. Antes de las redes sociales somos personas. A mí me ha sentado fatal", concluía.

¿Responderá a estas acusaciones Bárbara Rey? La respuesta está por ver.

Más noticias de Bárbara Rey

- Bárbara Rey publicará sus memorias

- Bárbara Rey, hundida por un desamor, portada de 'Corazón'

- Bárbara Rey: "He estado enamorada, pensé que pasaría el resto de mi vida con él"