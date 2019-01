11 ene 2019

Sincera, realista y con las ideas muy claras. Bárbara Rey ha despedido el año en su localidad natal de Totana, pero con intención de regresar más tiempo a Madrid donde podrá disfrutar de su nieta y de las ofertas que tiene en espera. Convencida de que ha sido un año bastante bueno, en este tiempo ha podido enamorarse y entender que no siempre las cosas salen como debieran ni todos los trenes tienen porqué ser los últimos.

Corazón ¿Qué sensaciones tiene cuando ve que se acaba un año?

Bárbara Rey Mi sensación suele depender de las circunstancias. Unas veces lo acepto con alegría y otras con menos ganas, pero en esta ocasión estoy muy contenta. Tengo a mi nieta y a mis hijos. Sabes que mi hermano ha estado muy enfermo, pero en el último año la mejoría ha sido brutal. Aunque muchas personas puedan tener otra idea, soy muy familiar y que mis hermanos e hijos se encuentren bien y sanos es lo único que me importa.

C. Hace ya casi tres años regresó a Totana para cuidar de su hermano enfermo. ¿Ha llegado el momento de volver a Madrid?

B.R. Los problemas de salud de mi hermano son de hace mucho tiempo, era mi madre quien se ocupaba de él, aunque yo siempre he ayudado en todo. Cuando falleció mi madre hace siete años, mi hermano empezó a descuidarse ya que no seguía bien sus tratamientos que, sobre todo, eran de tipo nervioso, más otras dolencias de la edad. Hace dos años y medio se puso muy grave, hasta el punto de que creímos que no iba a remontar y fue cuando decidí quedarme en Totana para ocuparme de que estuviera bien tratado y en el sitio adecuado. En ese momento, decidí alquilar mi casa de Madrid y reconozco que he estado muy a gusto aunque te aseguro que jamás volveré a alquilar mi casa porque no splo me han dejado dinero a deber sino que encima me la han destrozado.

C. Y en este periodo de cambios resulta que se convierte en abuela.

B.R. Es algo de lo que no suelo hablar, porque a mi hijo no le gusta salir en los medios y yo respeto esa postura. Solo confesaré que adoro a mi nieta y que es idéntica a mi hijo.

C. Siempre la hemos visto como una madraza. ¿Lo cree igual como abuela?

B.R. Es una sensación diferente, ya que no asumes la responsabilidad de sus cuidados o el futuro, pero se les quiere igual que a un hijo. El amor es el mismo y, por eso, a mi nieta la quiero como a mis dos hijos. Es uno de los motivos por el que quiero estar más tiempo en Madrid este año. Fíjate que cuando me comunicaron que iban a ser padres ya me puse a llorar. Eran lágrimas de alegría y para mí eso era una novedad ya que hasta el momento siempre había llorado de pena. Reconozco que había perdido la esperanza de tener nietos, porque no soy una abuela joven aunque físicamente pueda parecerlo, pero la ilusión ha sido y es máxima.

"Ya no quiero compartir la vida con nadie, prefiero seguir sola"

C. En Madrid siempre se aloja en casa de su hija Sofía. Se nota que se entienden perfectamente.

B.R. Es que su horario de trabajo es más parecido a mis hábitos y, además, Sofía vive sola mientras que mi hijo está con su mujer y se apoyan mucho en la familia de ella. Es algo normal y que ocurre en muchas casas. Yo estoy siempre que me necesiten, pero sus horarios y su vida es muy diferente a la nuestra. Tenemos el cuerpo habituado a la noche y a levantarnos tarde, ella por su profesión como DJ y yo tras tantísimos años en el mundo del espectáculo. Sofía es una mujer seria que invierte mucho dinero en sus discos y compagina esa faceta con el Máster que esta haciendo para la superación de problemas.

C. Realmente su hija Sofía ha sabido salir de una situación muy compleja.

B.R. Tiene una gran fortaleza. Mis dos hijos son maravillosos.

C. Dígame si tiene alguien en Totana que le haga especial ilusión.

B.R. Ya se ha acabado, pero he estado todo este tiempo con una persona que conocía desde jovencita. Él tenía una situación muy complicada y, aunque me sigue queriendo, no ha podido tomar unas decisiones. Pensé que ese tren iba a ser el último y que iba a ser el hombre con el que compartir el resto de mi vida, pero no ha podido ser. No siempre las situaciones salen como uno desearía y hay motivos que han impedido que pudiéramos continuar. Respeto su postura, pero confieso que lo he pasado mal aunque ya estoy saliendo a flote. Como dicen en mi pueblo, había echado mis cuentas con él y ha sido un palo.

C. ¿Es imposible que puedan estar juntos? A cierta edad hay que saber que oportunidades así no surgen…

B.R. A veces a las personas les falta valor para dar algunos pasos. Él estaba comprometido y no ha roto esa relación por una serie de problemas que no voy a comentar. A veces es por falta valor para hacer daño a otras personas, no voy a entrar en detalles. Me satisface pensar que sé que me quiere con locura, aunque no pueda estar a mi lado. No me tires de la lengua, me estoy confesando más de la cuenta por la amistad y el cariño que te tengo.

C. Qué deseo espera del 2019, además de salud, para sus seres queridos.

B.R. Viendo feliz a mi familia yo ya lo soy, pero si me pongo egoísta me gustaría sentirme querida. Después de lo que he vivido, ya no quiero compartir la vida con nadie y prefiero seguir sola, salvo que con esta persona pudiera haber un vuelco. Dejaré que la vida me sorprenda. En el terreno profesional, me encantaría volver al teatro con un papel dramático para que el público pudiera conocer otro registro. Sé que no es un momento bueno, pero también que mi vida nunca ha sido fácil aunque sí he tenido unas experiencias muy intensas que me han permitido vivir situaciones únicas.

Más noticias sobre Bárbara Rey

- El 'bombazo' de Bárbara Rey sobre Paquirri e Isabel Pantoja

- Bárbara Rey publicará sus memorias

- Chelo García Cortés contraataca a Bárbara Rey