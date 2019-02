25 feb 2019

Si una persona es de verdad importante, las películas o documentales que les dedican no suelen estar a su altura. Ruth Bader Ginsgburg, la juez del Tribunal Supremo estadounidense, una de las juristas más decisivas a la hora de acabar con leyes (o propiciar otras) a favor de las mujeres, tiene ahora uno de cada. Película de ficción, por supuesto basada en hechos reales, y un documental. Ambos hagiográficos. ‘Una cuestión de género’, dirigida por Mimi Leder y protagonizada por Felicity Jones, es la pieza de ficción estrenada en cine.

‘RBG’, el documental, se puede ver en Filmin. Aquí, su figura está retratada, más allá de sus logros profesionales como abogada ante el Tribunal Supremo y siendo miembro del mismo, como la superheroína pop en la que le han convertido las jóvenes. Es hasta disfraz de Halloween. Alguien que nunca ha sido una activista. Alguien que cuando Clinton quiso nombrarla no era considerada por el feminismo como una de las suyas. ‘RBG’ sirve para ver lo que ha hecho.

Diecisiete roces con la muerte

Me contaron que Rocío Monasterio, de Vox, era vecina de Anabel Segura. Inmediatamente me acordé de Maggie O’Farrell en ‘Sigo aquí’ (Libros del Asteroide), un peculiar libro (nada de rarezas) donde cuenta las diecisiete veces que estuvo cerca de la muerte. Roces con la muerte, las llama ella. La escritora de Irlanda del Norte, nacida en 1972, no hace un libro cursi de autoayuda, pero sus relatos, esa particularísima biografía, hacen pensar en la fragilidad de la vida y celebrarla. Un tipo extraño se te acerca en el campo. Sabes qué te puede estar a punto de pasar. Pero consigues escapar y no te ocurre. Sí a otra chica, que acaba asesinada. Un parto que se complica. Un avión que se precipita al vacío. Un casi atropello. La vida que nos acecha. La muerte a la que se escapa.

Conociendo no se puede votar

Una vez acabada la temporada y ahora que está disponible entera en Movistar +, es hora de recomendar ‘Vota Juan’ con conocimiento de causa y de comedia. La serie de Diego San José y Juan Cavestany es de lo mejorcito que la industria española (en este caso, TNT) ha estrenado este año. Ha demostrado, además, que se puede hacer una ficción política buena (comparada con ‘Moncloa, dígame’ es ‘Veep’). Con ‘Vota Juan’ se puede uno mirar en Iannucci y en la comedia política británica (‘Sí, ministo’, ‘Sí, Primer Ministro’) sin que nos dé la risa floja. Aunque nos riamos de lo nuestro. E imaginemos a Iván Redondo asesorando a Sánchez o a Miguel Ángel Rodríguez asesorando a Isabel Díaz Ayuso. Aunque no nos extrañe la mediocridad de unos políticos que pueden estar rodeados de gente inteligente (aquí María Pujalte). Porque no todo el mundo puede ser tan idiota como Juan (Javier Cámara). Y qué bien les ha salido la incorporación de Esty Quesada, Soy una pringada

La novia maltratada era la buena escritora

Supe de Mary Karr cuando no sabía que era Mary Karr. Cuando en la biografía de David Foster Wallace, DT Max medio contó qué le había hecho cuando era su novio (un maltratador, un gilipollas). Uno de los mejores libros publicados el año pasado en España fue ‘El club de los mentirosos’ (Errata naturae) y ahí algunos descubrimos que Mary Karr escribía mucho mejor que Foster Wallace. Contaba su tragicómica niñez en Texas con frases que daban envidia. La noche en que internaron a su madre, las vecinas estaban salseando. “Allí seguían plantadas en ropa de casa, como una unidad de élite fuera de servicio a la espera de órdenes”. Y cuando el sheriff fue a hablar con ellas: “A continuación, se les acercó, desencadenando toda una serie de estiramientos de batas y abotonamientos de rebecas”. Ahora, llega ‘Iluminada’ (Periférica & Errata naturae) y nos reiremos del amor, el alcoholismo, la depresión, la maternidad, el matrimonio. El humor con el que se analiza y se cuenta es tan honesto como brillante. Pero el genio era Foster Wallace. Anda ya.

