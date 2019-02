11 feb 2019

En el cine, Katherine Hepburn y Vanessa Redgrave han sido María Estuardo. Bette Davis, Judi Dench y Cate Blanchett han interpretado a Isabel I, hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Ahora esos dos papeles son para Saoirse Ronan y Margot Robbie en ‘María, reina de Escocia’, basada en ‘María Estuardo: la reina mártir’, de John Guy. Un drama de época dirigido por Josie Rourke que quizá no aporte nada nuevo salvo la interpretación de Robbie, tan chunga de reina como de patinadora. Pero se disfruta. Otra cosa es pretender hacer feminista la rivalidad entre las dos reinas del siglo XVI. De “un mundo de hombres” habla María Estuardo. Y de “cuán crueles son los hombres” habla Isabel I. A mujeres poderosas (y no esa basura de empoderadas) como ellas, o como Catalina la Grande, lo mismo les dan las mujeres. Y los hombres están a su servicio. Ahora nos venden que María e Isabel no fueron rivales sino compañeras en un mundo dominado por los hombres. Lástima que solo haya una escena en la que coinciden (y ni siquiera se tiene seguridad de que eso se produjese).

Viaje alrededor de su piso

Que la portada no confunda. La americana Ottessa Moshfegh nació en 1981 y su novela transcurre en el año 2000. ‘Mi año de descanso y relajación’ no es de la época de ‘Viaje alrededor de mi habitación’, de Xavier de Maistre, publicado en 1794. La protagonista de ‘Mi año de descanso y relajación’ (Alfaguara) se encierra en su estupendo piso de Manhattan para dormir, ver la tele y tomar narcóticos (ir a la farmacia es la única razón por la que se ve obligada a salir). Tiene el suficiente dinero y todo pagado. Esta original novela va de todo. De sexo y de feminismo. De la industria farmacéutica o de cómo están las cabezas. Humor negro, cinismo y páginas desternillantes. Aunque no alegres. Fuera pasan cosas pero no le afectan. “Si nos hubiesen invadido los extraterrestres o un enjambre de langostas, lo habría notado, pero no me habría importado”. Una novela sobre estar vivo.

Rivales en el mismo desafío

Mike Barlett, creador de ‘Doctor Foster’, volvió a la BBC con ‘Press’, una serie de seis capítulos (bendita televisión británica) sobre la prensa escrita y sus desafíos. Sobre los periodistas y sus dilemas éticos. Sobre dos periódicos imaginarios, el sensacionalista ‘The Post’ (podría ser ‘The Sun’, el ‘Daily Mail’, el ‘Mirror’) y el progresista ‘The Herald’ (algo así como ‘The Guardian’). Su empeño por conseguir (o mantener) lectores y sus dificultades por la transformación digital, la búsqueda del click y las noticias falsas. Es verdad que hay problemas actuales, pero también atemporales. Los mismos que podía haber en la siempre moderna ‘Sí, ministro’, serie a la que alude Bartlett, o en ‘Luna nueva’. Los protagonistas son Ben Chaplin y Charlotte Riley, que trabajan en los periódicos rivales. En España, la serie la estrenará Filmin el 26 de febrero.

La Revolución Francesa en 185 páginas

Éric Vuillard (Lyon, 1968) es capaz de contar la Revolución Francesa en 185 páginas. A lo Echenoz. ’14 de julio’ (Tusquets) es anterior a ‘El orden del día’, su obra sobre el comienzo del Tercer Reich. Aquí tenemos la gran corte de Versalles y los protagonistas anónimos y hambrientos. También la rebelión de los trabajadores de la manufactura Réveillon, cuya represión causó más muertos que los del 14 de julio. Cuenta el trasfondo económico y social. Pero, sobre todo, las vidas de esa gente sin derechos que tomó la Bastilla y revolucionó un régimen. Un libro sobre Historia y sobre la pasión (o la necesidad). Una narración trepidante y rigurosa. “Cuentan que, al concluir la jornada del 14 de julio, llovió. No estoy muy seguro. Existe división de opiniones. Lo que es indudable es que hubo una lluvia de papel. Volaron toda suerte de archivos judiciales, registros, demandas no atendidas, libros de cuentas, que se vio planear… Caían los libros y nevaban las hojas”.

