26 feb 2019

Ahora mismo no hay una pareja de la ficción que nos tenga más enamorados que Bradley Cooper y Lady Gaga. Después de ver su actuación juntos en la película del actor, 'A star is born' ('Ha nacido una estrella'), estamos eclipsados. Pero más eclipsados están dejando los rumores sobre la posible relación que pueda haber entre Cooper y Gaga.

De repente, la exmujer de Bradley Cooper ha decidido dar su aportación a esta situación que nos está tocando ver desde casa. Su postura es clara: Jennifer Esposito, ex de Bradley Cooper, cree que tiene algo que Lady Gaga. El actor David Spade publicó en su perfil de Instagram una foto de Bradley Cooper y Lady Gaga cantando 'Shallow', y junto a la imagen ponía: "¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f*******?". Jenifer Esposito, sin cortarse un pelo comentó la publicación y puso: "Ja". Y de momento, el famoso comentario no deja de acumular me gusta.

Si te mueves un poco en el tiempo y recuerdas las últimas declaraciones que hizo la ex de Cooper sobre él y su relación, muy buenas no eran. En 2014 ella publicó un libro hablando de su experiencia como celiaca, pero su relación con el actor se llevó todas las atenciones de su libro. En él comentaba que Bradley era "divertido, chulo, arrogante y un maestro de la manipulación".

Seguía con él porque quería disfrutar de su sentido del humor, pero le acusaba sin remordimientos de ser "frío y malvado" y que tanto su relación como los problemas comunes giraban siempre en torno a lo que él quisiese o necesitase.

Ante estos rumores de una posible relación entre Lady Gaga y Bradley Cooper, él sigue con Irina Shayk y de hecho, le ha hecho declaraciones de amor públicamente. ¡No puede estar a dos bandas con estas mujeres! Sin embargo, Gaga ha cortado su relación con su prometido, Christian Carino y no habrá boda, ni más apariciones públicas.

Más información sobre Lady Gaga y Bradley Cooper

- Bradley Cooper y Lady Gaga emocionan al público de los Oscar 2019 con su actuación de 'Shallow' (con amago de 'cobra')

- El vestido de Lady Gaga en los Oscar 2019 y la historia de su diamante

- El baile viral de Lady Gaga en los Premios Oscar 2019