26 feb 2019

'Supervivientes 2019' ya está en negociaciones para completar la lista de famosos que acudirán dentro de muy poco a los Cayos Cochinos. Por el momento, sólo un 'celebrity' está confirmado y es ni más ni menos que Omar Montes. La expareja de Isabel Pantoja no dudó en confirmar su participación en cuanto recibió la llamada.

Pero muchos otros famosos han sido tentados para participar en uno de los programas más exigentes del 'prime-time'. Ivonne Reyes es la famosa de la que más se está hablando en las últimas horas. Según informa el medio 'Jaleos', la modelo está pensando en su participación.

Esto es lo que ha dicho ella al respecto: "¡Sabéis más que yo! De momento, no hay nada, pero todos los años me llaman. Imagino que seré un buen fichaje cuando me lo proponen. Ya el año pasado estuve a punto de ir. Es de esas decisiones a las que dices no o te lanzas", concluía. No ha querido ser tajante con la respuesta pero estamos seguras de que al menos sí que se ha parado a pensar en ello.

Hace tan solo unas semanas era ella misma quien afirmaba que debía hacer frente a operación debido a un tumor ocular. Unos delicados momentos de salud que parece estar olvidando poco a poco.

Más noticias sobre Ivonne Reyes

- ¿Se ha retocado los pómulos Ivonne Reyes?

- El mensaje de Ivonne Reyes a su hermano fallecido

- Ivonne Reyes despixela a su hijo Alejandro en el día de su 18 cumpleaños