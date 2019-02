26 feb 2019

El Cejas ha dejado a todo el mundo con la boca abierta después de su actuación en 'Got Talent'. Incluso Risto le dijo que creía en la gente que innovaba pero intentó llamar también su atención para que siguiese preparándose. Sin embargo, el cantante consiguió un Pase de oro directo a la final. La expectación no es poca, porque después de sus comentarios, su próxima actuación va a traer mucha repercusión seguro.

Aunque, ¡Risto Mejide está de celebración porque va a ser papá otra vez! Las intervenciones de El Cejas le son indiferente ante esta noticia y más sus amenazas. Después de su actuación le dijo: "A mí me ha molado, tío. Te estás riendo de ese tipo de chaval que va repartiendo ostias y no tiene ninguna educación. Si es un personaje me gusta, pero hay que elaborarlo más porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega pero intenta currártelo un poco más. Es una mierda de letra, ya está".

Pero que estuviese haciendo algo nuevo no fue suficiente para el miembro del jurado con más bagaje de ser uno de los más complicados de ganarse. "Yo creo en la gente que estáis innovando, pero quiero ver más trabajo detrás de lo que haces. Por eso hoy te doy un no", le decía al concursante.

Sin embargo, El Cejas, ante los comentarios de Risto le quiso llamar la atención. "No te pongas tonto que te quito a la novia, que iba a mi clase", le decía. Todos sabemos que lo tiene complicado, y él también.

Pero esta historia tiene un final feliz y otro mejor que está por venir. Santi Millán quiso salir a defenderle, pero no solo eso, consiguió un Pase de oro para el concursante. Detrás de su actuación y de sus seguidores en Instagram, hay muchas expectativas por ver qué le dirá Risto en la próxima.

