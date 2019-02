27 feb 2019

Que Paulina Rubio tiene un carácter de mil demonios es algo de lo que se ha hablado largo y tendido en los medios de comunicación desde hace años. Incluso, en los últimos días, se ha publicado que algún que otro problemilla había tenido ya en 'La Voz', programa del que es 'coach'. Lo que no sabíamos es que había tenido un roce bastante fuerte con sus compañeros.

Al parecer, a Paulina decidió rechazar a un concursante -vamos, que su participación en el 'talent' había terminado-. Una decisión con la que no estaban de acuerdo el resto de 'coaches' y que la llevó a un enfrentamiento tanto con ellos como con la dirección del espacio de Antena 3.

Es 'OK diario' quien desvela que hubo una bronca tremenda que terminó con Paulina saliendo del plató y amenazando con abandonar el programa que presenta Eva González. Unas imágenes que se decidió no emitir, sobre todo, por el bien de la colombiana que no saldría muy bien parada tras ese ataque de ira.

"Si no recibía alguna disculpa por parte de sus compañeros ella no quería volver", ha confesado una fuente al mencionado medio, donde sostienen que ese rebote de Paulina duró nada menos que una hora. Tras convencerla, regresó a su puesto, pero dudamos que las cosas puedan ser lo mismo.

Los medios ya han comenzado con el baile de nombres sobre quién podría ser el concursante que habría desencadenado, de manera involuntaria, este momento de tensión. Sería Aitor Martín, que el pasado lunes interpretó, en la que sería su última actuación ante la audiencia de Antena 3, 'Cómo mirarte'.

